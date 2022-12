Sophie Codegoni davanti alla tv mentre Signorini spoilera il nome della figlia: la reazione in diretta social

Tra i momenti più discussi della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 5 dicembre c'è stato senz'altro quello segnato dallo spoiler di Alfonso Signorini che ha svelato il nome della bambina che aspettano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Parlando della futura mamma con Sonia Bruganelli, involontariamente il conduttore si è lasciato sfuggire che la figlia si chiamerà Celine: "Ma sono andati a Verissimo a raccontare la gravidanza! Ah, non avevano ancora detto il nome?" ha detto chiaramente imbarazzato Alfonso quando Giulia Salemi gli ha fatto notare la gaffe. E lei? Come ha preso l'involontario spoiler la diretta interessata? La sua reazione è arrivata sui social in tempo reale, dal momento che Sophie era davanti alla tv mentre Signorini parlava di lei.

La reazione di Sophie Codegoni

Stando al video postato sui social, Sophie Codegoni non ha preso male lo spoiler di Signorini, anzi. "Gli zii", ha scritto taggandoil conduttore e Sonia Bruganelli che parlava di lei nel ruolo di Bonas nel programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis nella fine della scorsa edizione del GF. Nessuna tensione, dunque, la gaffe non ha provocato alcun incidente diplomatico nei rapporti con il conduttore del Grande Fratello Vip, programma a cui la futura mamma è e rimarrà sempre molto legata perché fondamentale per l'incontro con il compagno Alessandro Basciano.

(Di seguito, la storia Instagram di Sophie Codegoni)