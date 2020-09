Uomini e Donne, Sophie Codegoni ammette il ritocchino: “Per il resto sono tutta naturale”

Sophie Codegoni è rifatta o no? L’interrogativo sull’aspetto fisico della tronista di ‘Uomini e Donne’ rimbalza tra un telespettatore e l’altro sin dalle prime apparizioni della 18enne che dal programma di Maria De Filippi aspira ad uscire stretta all’uomo della sua vita. Dopo che le foto sui presunti ‘prima e dopo’ sono spuntate sui social scatenando non poche discussioni, la protagonista dello show pomeridiano è intervenuta sull’argomento in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, a cui ha ammesso di aver ritoccato solo una parte del suo corpo, ovvero le labbra.

Sophie Codegoni di Uomini e Donne ammette il ritocchino alle labbra

“L’unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra, perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale”, ha spiegato Sophie Codegoni motivando la decisione con il desiderio di acquisire una maggiore sicurezza minata dalla scarsa autostima durante l’adolescenza. Quanto alla ricerca dell’amore, la tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver voluto partecipare al programma di Canale 5 perché intenzionata a “incontrare un ragazzo con cui costruire una storia importante”.

“Ho un caratteraccio, sono testarda e sono anche molto selettiva, ma se un ragazzo sa come prendermi ho molto da dare…”, ha confidato la ragazza dalle idee molto chiare sulla personalità del suo uomo ideale che deve essere deciso e in grado di tenerle testa.