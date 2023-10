Sophie Codegoni dura su Basciano: "Mi ha messo le mani addosso. Il pianto? Non gli credo"

Volano grosse accuse su Alessandro Basciano. La sua ex fidanzata, e madre della sua bimba di cinque mesi Celine, ha, infatti, accusato il dj, nella sua nuova intervista a Verissimo, di averle messo le mani addosso.

"Mi ha tirato uno schiaffo perché un altro ragazzo che era anche suo amico, mi ha accompagnata a farmi i capelli" ha rivelato Sophie, parlando di violenza subita dal suo ex fidanzato gelosissimo di lei.

Sophie parla di schiaffi, di scatti di rabbia, di menzone, di comportamenti tossici che, da buona fidanzata ha perdonato troppe volte ma ora non è più disposta a farlo. Ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Sophie ha voluto rispondere alle parole del suo ex fidanzato che, proprio ieri, la accusava di essere plagiata, di rivolersi a stregoni e cartomanti, del fatto che Sophie gli impedisse di vedere la bambina e di quanto fosse disperato per questa rottura al punto da essere finito in depressione.

Sophie, però, non si è fatta intenerire dalle lacrime di Alessandro e, ferma nella sua posizione di donna che non vuole più commettere gli stessi errori in amore, ha prima portato le prove del tradimento di Basciano (foto di lui vicinissimo a un'altra donna) e poi spiegato che quel pianto disperato del suo ex altro non è che uno di tantissimi pianti di pendimento a cui ha assistito già tante volte negli ultimi mesi.

"Non gli posso permettere di farmi passare per la cattiva - ha ribadito Sophie -. Viene fa il pianto e poi io sono la cattiva che non gli fa vedere la bimba. La bambina può vederla quando vuole ma senza di me. Quel pianto non mi ha stretto il cuore, se lo dicessi sarei bugiarda. Io sono innamorata di lui ma quel pianto l'ho visto troppe volte, non mi fa più effetto".

E sull'ipotesi di perdonarlo Sophie è irremovibile: "Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io. Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia".

E infine Sophie fa un appello a tutte le donne vittima di violenza e tradimenti come lei: "Sono qui per dire alle ragazze nella mia situazione: Non perdonate".