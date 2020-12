Uomini e donne, Sophie furiosa con Matteo: il suo potrebbe essere un "no"

Ha conquistato il pubblico con i suoi modi genuini, da ragazzo della porta accanto. In molti fantasticavano su un futuro con la giovane tronista ma qualcosa si è inceppato. Il corteggiatore tatuato spiazza tutti dicendo di non essere convinto di dire Sì alla giovane tronista

Hanno vissuto momenti di grandi complicità, hanno fatto sognare il pubblico e poi, una risposta inaspettata del corteggiatore tatuato, ha fatto "cadere il palco". Cala il gelo in studio quando Matteo Ranieri dice a Maria di non essere sicuro di rispondere Sì qualora la scelta di Sophie ricadesse su di lui.

Una risposta che probabilmente la giovane corteggiatrice poteva mettere in conto ma non da lui. Matteo si è infatti distinto per la sua purezza d'animo, per i suoi modi gentili che hanno conquistato il pubblico da casa eppure, la sua titubanza a domanda diretta ha scatenato le ire della tronista che l'ha accusato di essere falso, di essersi montato la testa: "Mia madre mi ha sempre detto di stare attenta alle acque quete", dichiara arrabbiata la modella.

Non solo, quando Matteo cerca di darle delle spiegazioni Sophie sbotta e gli dice: "Mi fai schifo?"