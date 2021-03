Uomini e Donne, Sophie e Matteo si sono già lasciati? Lei rompe il silenzio

E' durata appena un mese la love story tra Sophie e Matteo, ultima coppia uscita da Uomini e Donne. Al termine di un lungo silenzio social, l'ex tronista lascia intendere che la storia d'amore con il corteggiatore non ha preso il decollo ma si è fermata ad una conoscenza post trasmissione. Era da giorni infatti che i follower notavano l'assenza di foto o video di coppia, segnale eloquente dell'amore ai tempi di Instagram. E così oggi Sophie decide di fare chiarezza.

Le parole di Sophie sull'addio a Matteo

"Ragazzi - esordisce la 18enne - sto leggendo i vostri messaggi e leggo che c'è spesso la stessa domanda e soprattutto tanti insulti. Non voglio far finta di non vedere e non voglio escludervi da nulla. Vi chiedo solo un attimo di tempo e un po' di comprensione. Fidatevi di me, davvero". Parole stringate che però suggeriscono una pausa di riflessione in corso col bel Matteo.

Il retroscena di Amedeo Venza

Ad intervenire sulla questione è poi anche Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e donne e blogger sempre informatissimo sulle dinamiche del dating show di Canale 5. "Mi dispiace doverlo dire - scrive tra le Instagram Stories - Ma la frequentazione o l'inizio della storia tra Sophie e Matteo pare non abbia dato i frutti desiderati. Complice, oltre alla distanza, anche il lockdown che non ha permesso ai ragazzi di viversi in maniera più spensierata e autentica".

Poi Venza lancia una accusa verso Sophie. "Condivido il silenzio stampa di Matteo ma non condivido quello di Sophie in quanto protagonista numero uno della storia. Se matteo è sempre apparso più riservato e distaccato verso i social, lei invece si è mostrata da subito più avvezza e a suo agio davanti ai selfie con balletti ammiccanti e foto mozzafiato. Doveva quindi, a mio avviso, usare Instagram anche per questo ed aggiornare i numerosi fan che l'hanno sostenuta sia singolarmente che come coppia circa la sua situazione sentimentale".

E pensare che tutto sembrava procedere per il meglio: la promessa d'amore lo scorso 19 marzo, poi le presentazioni in famiglia e i sorrisi a favore di telecamera, ma qualcosa è andato storto.