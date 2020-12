Offendono Barbara d'Urso, la sorella sbotta: "Ha seri problemi"

Da sempre in prima linea per difendere la sorella Barbara, anche stavolta Daniela d'Urso interviene via social per prendersela con quanti offendono la conduttrice napoletana. Tutto nasce da un post in cui la timoniera di Pomeriggio 5 si mostra mentre indossa una sottoveste ed è sdraiata in camera da letto: "Buonanotte", scrive a corredo dello scatto. E, in mezzo a tanti complimenti, arriva anche qualche critica.

"Sempre nelle pose cretine, copriti che non hai piu vent'anni", attacca una donna. E Daniela, che già in passato era intervenuta per tutelare la sorella, non ci sta: "Guardo sempre i profili di chi la insulta. Si capiscono tante cose, per esempio se sono reali o meno. E lei non lo è. Qualora lo fosse, chi insulta ripetutamente ha seri problemi. Lasciamo gli infelici fuori dalla porta".

Daniela, 60 anni e di professione coordinatrice di produzione, non riesce proprio a fare spallucce di fronte alla critiche che piovono su Instagram contro la sorella. Un atteggiamento che è agli antipodi rispetto a quello di Barbarella, da sempre restia nel dare spago agli haters. Barbara, inoltre, ha anche un'altra sorella: Eleonora, che lo scorso dicembre l'ha resa zia della piccola Sofia, la prima figlia frutto dell’amore per il marito Michele Olmo.

Barbara d’Urso è diventata zia: è nata Sofia, prima figlia della sorella Eleonora