Criticano Barbara d'Urso, la sorella sbotta in pubblico: "Si trovi uno psicologo"

Guai ad attaccare Barbara d'Urso. A difenderla ci pensa sempre Daniela, la sorella minore, che risponde colpo su colpo a tutti i commenti lasciati dagli haters. L'ultima volta proprio in queste ore, quando qualcuno ha osato accusare la conduttrice di vestire abiti troppo succinti e di "rovinare la reputazione delle persone" attraverso i suoi programmi.

Daniela, 60 anni e di professione coordinatrice di produzione, non riesce proprio a fare spallucce di fronte alla critiche che piovono su Instagram contro la sorella. "Certo che come rovina la reputazione alle persone non la batte nessuno, soprattutto con quello sguardo sadico", scrive una donna. E lei risponde: "Nessuno è mai stato costretto a partecipare a un talk di gossip. E stai sicura che persone infangate fanno la fila per apparire ad infangare qualcun altro. Mia sorella è troppo intelligente per infangare chi non può difendersi, anche perché il gossip non parte mai solo da lei. Basta osservare. Del resto il marcio sta negli occhi di chi guarda".

Impossibile poi evitare la replica quando la polemica cade sulla scelta degli abiti di Barbara. "Uno psicologo ti dirà perché mostri sempre le parti intime. Alla tua età un po' di dignità non farebbe male", scrive sempre la stessa donna a commento di un post in cui Barbara indossa un meraviglioso abito con spacco. E Daniela non ci sta: "Ma tu dove hai visto le parti intime? Mi sa che sei tu ad aver bisogno di uno psicologo. Ma di quelli bravi bravi".