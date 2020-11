La sorella di Ilary Blasi incinta del primo figlio: il commento di Totti

Ilary Blasi diventerà zia per la terza volta. Melory, la sorella più piccola della conduttrice, aspetta il primo figlio, come annuncia a sorpresa sui social. Al terzo mese di gravidanza, pubblica una foto con il marito che le bacia il pancino e fa il pieno di like.

Il commento di Francesco Totti: "Era ora"

Tra i primi a commentare la bella notizia, Francesco Totti: "A belli, era ora". Melory Blasi e Tiziano Panicci, infatti, stanno insieme da molti anni: un fidanzamento durato 8 anni, poi nel 2017 il matrimonio. La famiglia Blasi si allarga. Oltre a Ilary, che ha avuto 3 figli dall'ex calciatore della Roma - Christian, Chanel e Isabel - e Silvia, la sorella maggiore, mamma di Stella e Nicole, adesso è in arrivo un'altra cicogna. E chissà se il nuovo bebè farà cambiare idea a Ilary, che continua a frenare la voglia di paternità del Pupone...

"Grazie mille per i vostri messaggi - scrive Melory tra le ig stories - Ci hanno reso felicissimi". E il bello deve ancora venire.