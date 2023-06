Chiara Nasti, il gesto inaspettato verso la sorella Angela: il video

Il matrimonio di Chiara Nasti non è stato un giorno emozionante solo per lei e il neo marito Mattia Zaccagni, ma anche per la sorella dell'influencer, Angela, 24 anni. Come da tradizione, durante la festa a Villa Miani, prestigiosa location sulla via Trionfale, c'è stato il momento dedicato al lancio del bouquet. Nasti però aveva in mente qualcosa di diverso e così, come mostrano dei video condivisi sui social, invece di lanciarlo al gruppo di ragazze non ancora sposate che si trovavano alle sue spalle ha deciso di consegnarlo direttamente alla sorella Angela.

La sorella era la testimone di Chiara e ovviamente si è molto emozionata per il gesto ed infatti è scoppiata a piangere. Uno strappo alla regola particolarmente apprezzato. Poco dopo Angela ha condiviso una foto del mazzo con scritto "prossimo fidanzato sei incastrato" lasciando così intendere di essere single, anche se a tal proposito ci sono alcuni dubbi.

Secondo alcune indiscrezioni la 24enne si frequenterebbe con Pierluigi Gollini, calciatore dell’Atalanta ma adesso in prestito al Napoli. Il sospetto si è fatto sempre più concreto visto che è stato uno dei pochi colleghi di Zaccagni a prendere parte alle nozze. Angela è ufficialmente single dal 2019 quando finì la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi.