"Sono la sorella di Elettra Lamborghini": la storia di Flavia Borzone e del campione di Dna rubato

Oltre a Ginevra, Flaminia e Lucrezia, Elettra Lamborghini potrebbe avere un'altra sorella: Flavia Borzone di 36 enni. La storia della presunta figlia illegittima di Tonino Lamborghini è nota da anni: era il 2019 quando la madre di Flavia, Rosalba Colosimo, raccontò in diretta a Live non è D'Urso la sua storia. Colosimo, di professione cantante lirica, spiegò di essere rimasta incinta nel 1987 e di averlo comunicato subito a Tonino: "La prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Non ti permettere di abortire’. Io ero felicissima, voleva dire che aveva accettato la cosa. Però, subito dopo mi ha detto: ‘Rimarrà il nostro segreto a vita’. Queste le parole che ha usato. Non una di più e una di meno". Negli anni poi padre e figlia si sarebbero anche incontrati: "Mia figlia gli ha fatto capire che non vuole i soldi, ma solo sapere la verità. Se fosse stato per i suoi soldi l’avrei fatto quando Flavia aveva 2 anni. Lei vuole il test del Dna, ma lui ha risposto che non può dare retta a tutte le donne con cui è stato".

Ma oggi qualcosa è cambiato. Lamborghini aveva querelato Colosimo e la figlia per diffamazione e proprio in tribunale potrebbe essersi compiuta una vera e propria svolta del caso. Quando le due si sono trovare a rispondere alle domande del giudice per difendersi dall'accusa di diffamazione hanno rivelato di aver fatto un test di Dna.

Il test del Dna e la cannuccia rubata da un frappè

Le donna hanno rivelato, come riporta Il resto del Carlino, di aver ingaggiato "quattro investigatori privati per le nostre indagini difensive e siamo riusciti ad acquisire una cannuccia con la saliva di Elettra, prelevata da un frappè che la cantante aveva bevuto. Sono emersi elementi granitici in quest’udienza, che dimostrano come la nostra assistita ed Elettra Lamborghini siano sorelle. E dunque, figlie dello stesso padre: per noi questo basta a far cadere l’accusa di diffamazione, perché le donne hanno solo detto la verità".

E Flavia di fronte al giudice ha ribadito che lei non voleva "offendere nessuno, solo sapere di chi sono figlia“. Il processo adesso è stato aggiornato a marzo 2024.