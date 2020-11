Elisabetta Gregoraci, la famiglia contro il Gf Vip: "Con questo è superato ogni limite, cattiva televisione"

"Solo chi conosce veramente mia sorella può testimoniare la persona straordinaria che è". Comincia così il lungo messaggio con cui Marzia Gregoraci, sorella della più famosa Elisabetta, attacca il Grande Fratello Vip a seguito degli attacchi subiti dalla showgirl in diretta. Un commento pubblicato su Instagram in cui la donna denuncia un comportamento di "violenza verbale" che sembra avere come oggetto gli attacchi dell'opinionista Antonella Elia nell'ultima puntata.

La sorella di Elisabetta Gregoraci contro il Gf Vip

"Credo che il problema non sia se piace o meno una persona, ma le parole lesive che vengono usate - scrive Marzia - Ritengo che ieri sera sia passato un messaggio di cattiva televisione e che si sia violato il rispetto verso una donna in primis, e verso tutte le persone che stavano lì a guardare. Trovo veramente ci sia stata una “violenza” verbale che ha superato ogni limite e credo che non debba passare inosservata! Mi dispiace essermi trovata anch’io li come telespettatrice!".

Ricordiamo che, nel corso delle ultime puntate, Elisabetta è sempre finita nel mirino di Antonella, arrivando ad essere definita "profumiera" e "gatta in calore", epiteti riferiti all'amicizia speciale che la ex di Flavio Briatore sta instaurando con il coinquilino Pierpaolo Petrelli.

Il messaggio dell'amica Micaela e di Fabiola Sciabbarasi

Ma a storcere il naso non c'è solo Marzia. Il commento della donna arriva infatti in calce ad un post pubblicato da Micaela Ottomano, avvocato ed amica di Gregoraci. "Con profonda tristezza sto assistendo a questo massacro mediatico di un livello inqualificabile - scrive Micaela - Un trattamento che ti stanno riservando che mi preme dirlo, non solo rasenta l’inciviltà ma che tra l’altro non proviene da parte di persone che si siano distinte per qualche merito o talento innato, umano o artistico speciale, tale da poter giudicare il tuo animo e la tua vita attuale e passata".

E ancora: "Chi come me, Ti conosce profondamente, sa che sei sempre stata una persona speciale, dotata di una straordinaria carica umana, accompagnata da una profonda intelligenza e una umiltà raramente riscontrabile in altri individui. Ti sei creata un percorso passo dopo passo, grazie a tanti sacrifici a cui ho sempre assistito e non possiamo permettere a nessuno ma dico a nessuno di mettere in discussione tutto ciò che hai fatto fino ad ora. E allora auspico e ne sono certa che la gente da casa abbia compreso appieno il tuo animo sano e pulito come pochi e che ciò prevalga su tanta malvagità gratuita".

Tra i commenti al post spunta anche quello di Fabiola Sciabbarasi, ex di Pino Daniele e amica di Elisabetta: "Con te ed accanto ad Eli", si legge.