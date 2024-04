Arianna Meloni e la passione 'segreta' per Stefano De Martino: l'indiscrezione

Con l'uscita di scena di Amadeus, in Rai molti fremono per prendere il suo posto. Non solo a Sanremo (qui il nostro sondaggio), ma anche - per non dire soprattutto - al timone di Affari Tuoi, gioiellino dell'access prime time dell'ammiraglia. In pole position Stefano De Martino, secondo voci di corridoio sempre più vicino alla conduzione dell'amatissimo 'gioco dei pacchi'.

A gonfiare ancora di più i rumors è un'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi. Lo showman partenopeo avrebbe infatti una fan d'eccezione nel suo già nutrito parterre. Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni - capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia e moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida - pare non si perda nessuna delle sue trasmissioni e partecipazioni televisive, tifando calorosamente per il suo esordio su Rai 1.

Di questi tempi per la premier meglio non mettere troppo il naso in casa Rai, ma se potesse dire la sua - considerando il forte legame con la sorella Arianna - Stefano De Martino potrebbe spiccare il volo a occhi chiusi.