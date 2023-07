Le sorelle Ferragni alticce all'addio al nubilato, ma Chiara si rifiuta: il video

Un lungo weekend a Mykonos per l'addio al nubilato di Francesca. Le sorelle Ferragni hanno trascorso qualche giorno alle Cicladi per festeggiare la futura sposa e il divertimento non è certo mancato. Insieme a damigelle e testimoni, più qualche amico e collaboratore, Valentina, Francesca e Chiara Ferragni si sono godute il sole della Grecia e qualche serata pazza. Soprattutto l'ultima.

In uno dei locali più cool dell'isola, hanno fatto uno dei giochi più virali di TikTok, "primo e ultimo drink", che consiste appunto nel riprendersi con il cellulare mentre si sta per bere il primo bicchiere della serata - e quindi si è ancora sobri - e poi quando si beve l'ultimo. "Ciao, sono la sposa, Franesca la pazzesca, e questo è il mio primo drink" dice la futura sposina, e a fine serata con più 'verve': "Ciao, sono Francesca la pazzesca e questo è il mio ultimo drink".

Poi è il momento di Valentina, la più piccola delle tre sorelle, e ancora Fiorella - la damigella - e le testimoni Linda "la loca" e Benedetta. All'appello manca Chiara Ferragni, che si è rifiutata di comparire nel video (o forse, come insinua qualcuno sui social, si è fatta tagliare?). L'imprenditrice digitale avrà voluto evitare di dare un'immagine sbagliata - o eccessiva - e considerando che ci lavora non ha avuto tutti i torti. Guardando il video, però, viene da pensare che se i presupposti sono questi, il matrimonio non potrà che essere esilarante.