Le sorelle Lecciso: "Il trash? È la nostra arma"

Raffaella e Loredana Lecciso sfidano le sfere di Barbara D'Urso in diretta tv. Le due showgirl hanno rappresentato un vero e proprio caso mediatico: tutti le volevano. Ma come hanno fatto notare le sfere, e alcuni video, il ballo non è mai stata una loro qualità. Tre sfere a svafore, che non si sono risparmiate nei commenti, e due a favore. "Sapevamo di non saper ballare. Questa è stata la nostra forza. Eravamo ironiche, le prime a ridere di noi" ha affermato Raffaella. All'accusa che le usassero per fare share Loredana ha risposto "Non ci usavano, eravamo chiamate e retribuite, seguivamo le direttive degli autori, che volevano alleggerire il pubblico. Non avevamo la velleità di fare le ballerine, eravamo ben consapevoli di non esserlo. Amiamo la danza da spettatrici, avevamo troppo rispetto per non prenderla sul serio".

Lo scontro con Alda D'Eusanio, seduta in una delle sfere rosse, si è fatto molto acceso e le ha accusate di non sapere fare nulla e di aver sfruttato queste non doti per diventare famose, a loro "discolpa" Loredana ha risposto che il trash è stata la loro arma "non sappiamo cantare e ballare è vero, ma l'autoironia è la nostra forza. Raffaella si è laureata, con una tesi sul trash televisivo, che le è valsa 110 e lode".

Il matrimonio mentale tra Loredana e Al Bano

Barbara D'Urso non poteva lasciarsi scappare l'occasione di fare chiarezza sulla chiaccherata relazione tra Loredana e Al Bano. In una recente intervista il cantate di "Nel sole" ha affermato di essere contrario alle nozze e che nemmeno Loredana sarebbe interessata in quanto i sue sono "sposati mentalmente". E Lecciso conferma la posizione del compagno: "Sono passati 20 anni, quando i nostri figli erano piccoli ci avrei tenuto al matrimonio, adesso è importante l'unione mentale".