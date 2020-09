Le sorelle Rodriguez infiammano Capri: il balletto in barca è bollente (FOTO)

La famiglia è da sempre un punto fermo per le sorelle Rodriguez e torna ad essere centrale oggi che la vita sentimentale di entrambe lascia un po' a desiderare. Ed ecco allora Belen e Cecilia scatenarsi in barca a Capri nel tentativo di lasciarsi alle spalle l'amaro in bocca per i guai d'amore: l'una è reduce dall'addio al marito Stefano De Martino, l'altra invece sta vivendo una crisi importante con il compagno Ignazio Moser (colpevole, pare, di aver dato qualche confidenza di troppo alla bella conduttrice Diletta Leotta).

Scatenatissime al termine di una giornata di lavoro, Belu e Chechu, questi i nomignoli con cui amano chiamarsi, deliziano il pubblico delle barche vicine con un balletto super sexy sulle note dei tormentoni più ascoltati dell'estate. Con loro anche alcuni membri dello staff di lavoro, come parrucchieri e truccatrici, che si lasciano coinvolgere dal ritmo caliente delle sorelline. A paparazzarle è il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana.

Un'estate da dimenticare per Belen e Cecilia

Per le modelle argentine è un'estate da dimenticare. La delusione di Belen per la fine della storia d'amore con Stefano (dopo 7 anni d'amore e un figlio, Santiago) ha occupato le pagine della cronaca rosa estiva (così come i suoi flirt, a quanto pare già svaniti, con l'impreditore Gianmaria Antinolfi e con l'hair stylist Antonino Spinalbese). Intanto la sorella Cecilia si trova ad affrontare per la prima volta un periodo di pausa con l'ex ciclista Ignazio, conosciuto tre anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip: i due stavano progettando di metter su famiglia, ma qualcosa è andato storto. Chissà che settembre non si riveli un nuovo inizio per entrambe.