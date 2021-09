Perché le sorelle Valli sono le nuove Ferragni

Spesso hanno cercato di insinuare antipatie o dissidie tra sorelle Valli, ma loro, Beatrice, Ludovica ed Eleonora, hanno sempre fatto buon viso a cattivo gioco.

Oggi sono tutte e tre lavorano con i social, chi più seguita (Beatrice con 2,8 milioni di followers), chi un po' meno (Eleonora 311mila followers) ma quando c'è da festeggiare per i traguardi raggiunto da una di loro, fanno squadra. É quanto successo nei giorni scorsi quando l'ex corteggiatrice Beatrice Valli, dopo aver mosso i primi passi nell'imprenditoria con il lancio della sua linea di abbigliamento for kids, ha annunciato la collaborazione con un nuovo marchio.

Le nuove Ferragni

Il loro terzetto ricorda molto quello formato dalle sorelle Ferraghi: Chiara imprenditrice, modella da 29,4 mln di followers, Valentina influencer e founder del marchio Valentina Ferragni Studio e Francesca, la più lontana dal mondo digital delle tre, fa scelto la strada dell'odontoiatria ma non disdegna qualche collaborazione con vari brand.

I numeri registrati da Chiara Ferraghi sono chiaramente lontani da quelli raggiunti da Beatrice Valli ma la strada intrapresa dopo il percorso di Uomini e donne sembra lanciarla in quella direzione. Così come Ludovica, ex tronista, oggi mamma di Anastasia Ludovica, con 1,8 mln di followers al seguito potrebbe essere associata a Valentina Ferragni ed infine Eleonora, un passato lontano dai riflettori ma, una volta abbandonato il lavoro di visual si è lanciata nel mondo dei social dove si propone come mamma influencer e potrebbe essere associata a Francesca Ferragni, nella veste di "sorella di" ma con un suo pubblico al seguito.