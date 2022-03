Le sorelle Valli a Verissimo: "Litighiamo ma ci vogliamo bene"

Beatrice e Ludovica in bianco, Eleonora in nero. Le tre sorelle Valli, per la prima volta sono apparse insieme in uno studio televisivo, quello di Verissimo, e si sono raccontate a 360°. Molto legate a mamma Sandra, che le ha cresciute da sola, hanno avuto percorsi di vita simili ed oggi si dividono tra il lavoro sui social e il ruolo di madri.

A rompere il ghiaccio nell'intervista condotta da Silvia Toffani, è stata Beatrice che insieme a Ludovica, si è mostrata più a suo agio davanti alle telecamere. "Ci siamo create la famiglia che avevamo sempre sognato", hanno racconto all'unisono le tre sorelle che solo da grandi sono riuscite ad avere un rapporto con il loro padre mettendo da parte la sofferenza di bimbe cresciute senza un pilastro importante della famiglia.

Il matrimonio di Beatrice e Marco

Il 29 maggio 2022, Eleonora e Ludovica accompagneranno Beatrice nel suo grande giorno che la porterà ad essere la signora Fantini. Il 29 maggio, anniversario della scelta di Uomini e donne, Beatrice Valli sposerà infatti Marco Fantini ma sulla scelta dell'abito c'è massima riservatezza, anche con le sorelle: "Solo a mamma ho svelato qualcosina", racconta l'ex corteggiatrice.

Figli in cantiere

Solite a condividere molto della loro quotidianità sui social, tengono per loro le litigate, quelle sane, tra sorelle, e sognano una famiglia numerosa anche se la maggiore, Eleonora, rivela che molto probabilmente si fermerà a due figli mentre sembra esserci margine sia per Beatrice, che vorrebbe tanto due gemelli: "Ma devo convincere Marco", che per Ludovica, neomamma di Anastasia che nei giorni scorsi ha spento la sua prima candelina.