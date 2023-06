La sorpresa dei dipendenti Mediaset a Pier Silvio Berlusconi e il suo discorso: "Noi, una prova di libertà"

(Il discorso di Pier Silvio Berlusconi)

Da una parte un abbraccio fatto di applausi, dall'altro uno fatto di parole. Così i dipendenti Mediaset e Pier Silvio Berlusconi si sono dimostrati affetto, cordoglio e gratitudine dopo il funerale di Silvio Berlusconi. Pier Silvio, oltre che secondogenito di Berlusconi è anche amministratore delegato di Mediaset e proprio per il suo ruolo, ma non solo, dopo la cerimonia nel duomo di Milano ha scelto di andare a Cologno Monzese, nel quartier generale del Biscione e lì è stato accolto dai suoi dipendenti che lo attendevano all'ingresso e dentro lo studio 20, quello più grande, proprio lì dove si sarebbe dovuta svolgere la camera ardente.

Nei video è ben evidente il tipo di rapporto che lega Pier Silvio alle persone che lavorano nell'azienda di famiglia e per questo motivo l'averli raggiunti dopo il funerale assume una connotazione ancora più familiare: un modo per confortare ed essere confortato guardando quelle persone che tutti i giorni affollano gli studi. Proprio ai loro collaboratori, il giorno dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, Pier Silvio aveva scritto una lettera in cui ribadiva l'amore di suo padre per la loro azienda e per tutte le persone che ci lavorano.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti

"Oggi vi devo ringraziare anche perché avete fatto in questi giorni un lavoro straordinario, sono rimasto colpito dalla velocità, la forza l'attenzione... Siamo una grandissima azienda. E come ho scritto ieri al di là della conoscenza personale lui è come se vi avesse amati uno per uno, quindi grazie di tutto.

Questa è un'emozione fortissima per me, la prima cosa che mi viene in mente è che questa emozione la dobbiamo trasferire a lui che se la merita tutta. Noi siamo qua grazie a lui, quindi grazie papà da tutti noi. Sono stati dei funerali che hanno avuto dell'incredibile - spiega Berlusconi -, mi sono reso conto ancora una volta della grandezza del nostro fondatore, ma io non ero completo, io non mi sentivo a posto, adesso ho avuto il vostro abbraccio e mi sento a posto

Tra gli ultimi ricordi che ho con lui sono davanti alla televisione e nel bene e nel male era sempre pronto a entrare nel nostro lavoro e mille volte mi ha detto 'Ma come fate? Io sono orgoglioso di te e di tutta la nostra azienda perché portiamo la vita nelle case degli italiani'. Questo è un momento tosto per noi figli, ma per tutte le persone gli hanno voluto bene o in qualche modo si sono sentite toccate dalla sua grandezza e generosità, però ragazzi da stasera, da domani facciamo click e torniamo a essere l'azienda viva, piena d'energia, di forza esattamente com'è stato lui per tutta la sua vita e come vuole che noi si sia. Quindi noi cambiamo marcia e guardiamo avanti. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre nei nostri cuori.

Quindi quello che vi posso dire è quello di continuare a fare il nostro lavoro con orgoglio, rispetto, perché è una cosa che ci ha sempre insegnato, e che noi, consentitemi di dire con orgoglio, mostriamo tutti i giorni all'Italia, perché è così, e poi con tanto entusiasmo. E infine la parola più importante che è un complimento per lui e per noi: noi siamo e saremo sempre una prova di libertà, noi siamo liberi. Siamo un editore libero, nell'agire in termini imprenditoriali, e soprattutto in quello che portiamo nelle case degli italiani, degli spagnoli e speriamo in altri paesi. Dobbiamo lavorare con ancora più impegno per la nostra carissima Mediaset per creare un'azienda ancora più grande ed essere ambiziosi, lui non si fermava di fronte a niente, noi non ci fermeremo di fronte e niente. Io vi amo, grazie, grazie, siete un pezzo enorme della mia vita e della nostra vita".