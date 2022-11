Chiara Ferragni a Palermo, tra la folla anche una sua sosia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Chiara Ferragni a Palermo, il servizio di PalermoToday)

Chiara Ferragni è volata a Palermo per promuovere la sua nuova linea beauty e ad attenderla, di fronte alla profumeria Douglas, incuranti del vento e del freddo erano oltre un centinaio. Solo 60 delle fan presenti hanno avuto l'occasione di incontrare da vicino l'influencer dopo che, a fronte di una spesa minima di 50 euro nei suoi prodotti, sono risultate vincitrici di un gratta e vinci che ha permesso il tête-à-tête.

In via Principe di Belmonte le Chiara-lovers minute di ombrello e giacchetti pesanti - alcuni con il noto 'occhio' di Chiara - hanno atteso con pazienza che il loro idolo scendesse dall'auto. Tra di loro anche una ragazza che assomiglia moltissimo all'influencer, una sua sosia: capelli biondi lunghi e leggermente mossi, viso affusolato e occhi azzurri truccati probabilmente con i prodotti Ferragni.

"Non dormo sonni tranquilli senza il suo pigiama, se non indosso le sue mutandine - racconta una super fan di Chiara a PalermoToday -, se non bevo dalla sua borraccia. Ci sono sempre critiche, 'ma sei pazza la borraccia 60 euro?' Ma a me non importa, io la amo, la adoro e la sosterrò per sempre". "A me piace tutto di Chiara - aggiunge la ragazza -, la sua benevolenza, la generosità. L'adoro in tutto ciò che fa, non nasconde mai nulla e sui social mostra la sua vita. Io ho le calze, il piumone, i cuscini: non ho potuto partecipare perché avevo già comprato tutto appena uscito".