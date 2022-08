Sossio Aruta trova lavoro dopo l’appello sui social: ecco cosa farà

Dopo aver dedicato la propria vita al calcio giocando come professionista in numerose squadre, Sossio Aruta ha appeso gli scarpini al chiodo, sperando comunque di poter rimanere nel settore. L’ex volto di “Uomini e donne” ha infatti avuto una lunghissima carriera militando in numerose squadre della serie B e C, tra cui l'Ascoli e il Pescara, ed ora è diventato allenatore.

L’appello per cercare lavoro

Un goal professionale, che arriva dopo l’appello di Aruta condiviso un mese fa sui social, con il quale l’uomo sperava di poter trovare un ruolo come tecnico dopo quasi 40 anni di attività agonistica: “Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana”, aveva detto il 51enne sui social.

Il sogno diventa realtà

Nonostante le critiche sollevate per l’appello, da alcuni giudicato inopportuno, il compagno di Ursula Bennardo non è rimasto inascoltato. Dopo essere venuti a conoscenza della richiesta di Sossio, la squadra giovanile del Virtus Taranto Calcio ha deciso di reclutare Aruta come nuovo tecnico sportivo. Questo il messaggio condiviso sui social dal gruppo calcistico: “Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito. Benvenuto Mister nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”. Insomma per Sossio grazie all’aiuto dei social il sogno è diventato realtà, e ora per l’ex calciatore è tempo di tornare in campo.