Addio tra Sossio e Ursula, lui rimuove il post e lei attacca: "Neanche i miei figli sapevano"

Sossio Aruta ha deciso di cancellare il post con il quale aveva annunciato sui social la fine della sua storia con Ursula Bennardo. L'ex calciatore e volto di Uomini e donne, non ha smentito quanto accaduto, anzi ha confermato che la relazione si è interrotta, ma ha spiegato perché ha tolto il post. "Ho eliminato il post semplicemente perché ho fatto un errore, uno scivolone, scrivendo 'game over'. Certamente non volevo paragonare la mia storia d'amore con la mia compagna Ursula e nostra figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato, è umano e infatti ho eliminato il post".

Sossio Aruta ha poi chiarito il motivo che lo aveva spinto in prima battuta a rivelare proprio sui social un momento così privato e difficile. "Per la stima che ci avete sempre trasmesso, per tutti gli elogi che ci avete fatto. Perché avete condiviso con noi questa storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori, io ho anticipato tutto". Concludendo il suo messaggio ai follower, dalle parole di Sossio Aruta sembra emergere però anche l'ipotesi che la vicenda tra lui e Bennardo non sia del tutto conclusa: "Le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire - ha detto - Quindi se ci saranno, mi auguro, sviluppi positivi, vi terrò al corrente io. Per quanto riguarda il resto, Uomini e donne, chiacchiere e falsità, lascio a voi tutti i pettegolezzi. Questa è realtà, non è finzione".

La replica di Ursula Bennardo a Sossio Aruta

Nelle stesse ore, nelle Istagram Stories, è arrivato il commento di Ursula Bennardo. "Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda… non solo la rottura improvvisa della mia famiglia ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore…".

L'ex dama ha poi aggiunto: "Ancora non l'avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non sapevano nulla neanche due dei miei tre figli! Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità ma anche quella degli altri… Tutto sommato stiamo bene… al più presto sarò con voi più forte e grintosa di prima".