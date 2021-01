Uomini e donne, il grande ritorno Sossio e Ursula: "Litighiamo 24 ore al giorno, eppure..."

Ritorno in studio per una delle coppie più seguite, nate nel programma di Maria De Filippi. I due protagonisti del Trono over sono tornati per raccontare il loro amore dopo la nascita della piccola Bianca

Sono rimasti quelli di sempre, con un carattere ed un temperamento che li porta a vivere il loro amore sempre in over. Ursula e Sossio sono tornati laddove è nato tutto. I litigi non mancano ma il sentimento c'è. Lei gli contesta di essere troppo permaloso, di voler avere sempre ragione, lui sostiene che lei sia fin troppo gelosa. Non è cambiato molto dall'ultima volta che si sono mostrati al pubblico di Uomini e donne ma hanno un consapevolezza in più quella di essere una coppia, una famiglia.

Il ritorno dei due protagonisti del Trono over è a ridosso di un'occasione particolare, il 50esimo compleanno di Sossio.

Ursula decide di scrivere una lettera a Sossio dove ripercorre quello che è stato, dal primo sguardo alla loro quotidianità: "Spero che questo traguardo, e questo 2021, ti portino tanta gioia, serenità, forza e amore ricordandoti che non sei più solo, hai una spalla, anche se esile, ma forte su cui appoggiarti, la mia".

Parole che hanno fatto breccia nel cuore di Sossio che con la voce rotta ha dichiarato:"Io ci scherzo su ma la cosa più bella che ho è che quando apro gli occhi alla mattina e realizzo che siamo io, lei e Bianca...è quello che ho sempre desiderato, l'ho sempre detto".