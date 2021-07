Serena Enardu difende Jessica Mascheroni, duro l'attacco di Sossio Aruta

"Ci credo che la difende, lei avrebbe fatto uguale", con queste parole Sossio Aruta si scaglia duramente contro la presa di posizione di Serena Enardu nei confronti di Jessica Mascheroni.

Se il mondo del web ha accusato Jessica di aver esagerato, l'ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta a difesa della concorrente di Temptation Island: "Posso dire una cosa? Jessica hai fatto bene, per fare quello che ha fatto Jessica bisogna metterci la faccia, bisogna avere coraggio, coraggio che in molti non hanno".

Parole che hanno fatto scatenare le ire di Sossio Aruta, che con Serena Enardu e l'ex compagno Pago, aveva condiviso l'esperienza del Gf vip.

L'ex gieffino accusa infatti la sarda di aver recitato molto bene all'interno della casa più spiata d'Italia, atteggiamento che l'accomunerebbe alla Mascheroni: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio", scrive Aruta a commento di un articolo pubblicato sui social proprio sulla linea difensiva assunta dalla Enardu. Commento condiviso da centinaia di utenti che "per una volta" si sono trovati d'accordo con l'ex cavaliere di Uomini e donne anche se, altrettanti utenti hanno sottolineato come: "Da che pulpito parte la predica".