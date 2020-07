Uomini e Donne, Sossio e Ursula si preparano alle nozze e vogliono Maria De Filippi come testimone

Sossio e Ursula, tra le coppie più conosciute e seguite della trasmissione 'Uomini e Donne', sono impegnati con i preparativi del loro matrimonio che, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stato rimandato al 2021. I due sono pronti a giurarsi amore eterno, probabilmente in estate, su una romantica spiaggia. Una cerimonia che senza dubbio vedrà la presenza di numerosi personaggi vip con i quali la coppia ha vissuto sia l’esperienza di Uomini e Donne, ma anche di due reality che li hanno visti come concorrenti: Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso” ha infatti dichiarato Sossio in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù in cui, oltre a svelare alcuni dettagli del matrimonio, parla della piccola Bianca venuta alla luce 9 mesi fa e che lo scorso 5 luglio ha ricevuto il Battesimo.

Maria De Filippi come testimone di nozze

Un nutrito 'red carpet' per il loro matrimonio al quale non potrà di certo mancare la ‘regina’ della tv che nell'occasione potrebbe avere un ruolo non del tutto secondario. Aruta infatti vuole accanto a sé, come testimone di nozze, Maria De Filippi. A rivelarlo è stato lo stesso Sossio che nella rivista ha detto: “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”. Ora manca solo di chiedere alla diretta interessata, Maria De Filippi, sperando che la presentatrice accetti la proposta dell'ex calciatore.