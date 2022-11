Mistero in Casa Totti: è sparito Tyson, il cane che Noemi Bocchi ha regalato a Cristian

A Casa Totti-Blasi non spariscono solo Rolex e borsette. L’ultimo ad essere scomparso è il cagnolino Tyson, regalato da Noemi Bocchi a Cristian, figlio del compagno. Una misteriosa sparizione che va ad acuire la battaglia legale tra ex coniugi in corso che sta scuotendo Roma.

L’indiscrezione su Dagospia

A lanciare la bomba è stata Dagospia in uno dei suoi flash: “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”, si legge sul portale.

Il cagnolino in questione è stato regalato da Noemi Bocchi a Cristian Totti il 6 novembre scorso, in occasione del 17esimo compleanno del primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. Un dono graditissimo per il ragazzo che ha celebrato il nuovo arrivo in famiglia con un post su Instagram. “Benvenuto Tyson”, scriveva l’adolescente in uno scatto in cui abbracciava il cucciolo di bull dog francese grigio.



Il rapporto con Noemi Bocchi

L’arrivo di Tyson in famiglia suggerisce anche un altro importante segnale. La Bocchi è diventata ormai una di famiglia per i figli dell’ex capitano giallo rosso che pare l’abbiano accolta di buon grado. Infatti l’allegra famigliola allargata lo scorso 6 novembre aveva festeggiato il compleanno di Totti junior in un locale a Santa Severa. Pare proprio che in quest’occasione Noemi abbia consegnato il piccolo bull dog al figlio del compagno, che è parso ben felice del regalo.

Ora il cagnolino sarebbe scomparso, dice Dagospia. Che dietro la sparizione ci sia niente di meno che Ilary Blasi? Del resto la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha in casa due gatti sphynx, Donna Paola e Alfio. I tre figli dell’ex coppia d’oro di Roma, Cristian, Chanel ed Isabel vivono ancora con la mamma. Viene dunque da pensare che l’ex letterina non abbia accolto altrettanto bene l’arrivo del cagnolino, che forse non si è trovato bene con i gatti di casa, rendendo necessario restituirlo.