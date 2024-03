La Spice Girl Mel B, problemi economici dopo gli abusi dell'ex marito: "Sono andata a vivere con mia madre"

Melanie Brown, conosciuta in tutto il mondo come la Mel B del gruppo musicale delle Spice Girl, incona degli anni Novanta, ha raccontato i problemi personali ed economici affrontati negli ultimi anni, dopo la fine del suo matrimonio con il produttore cinematografico Stephen Belafonte che ha accusato di violenza. Milioni i guadagni che la cantante di "Wannabe" e "Spice Up Your Life" ha avuto durante i tempi d'oro della sua carriera, ma in seguito alla vicenda privata si sarebbe ritrovata con pochissimi soldi al punto da dover lasciare la California e tornare nel suo paese di origine, Leeds, nel Regno Unito, per vivere con sua madre.

La decisione è arrivata mentre le Spice Girls stavano entusiasmando il Regno Unito con il loro tour negli stadi tutto esaurito nel 2019. Sebbene gli spettacoli fossero redditizi, i proventi di Brown servivano per pagare le spese legali per la battaglia in tribunale contro il marito: "Non ho subito solo abusi emotivi e fisici, c'erano anche tutti gli abusi finanziari. Non mi rendevo conto che non avevo tutti i soldi che pensavo di avere. Quindi ho dovuto letteralmente stringere la cinghia e andare a vivere con mia mamma" ha detto alla Bbc.

Belafonte, produttore cinematografico, ha più volte smentito le accuse mosse dalla cantante nei suoi confronti. I due hanno raggiunto un accordo extragiudiziale privato nel 2017 e il loro divorzio è stato ufficializzato un anno dopo. Come parte dell'accordo, Brown ha dovuto pagare all'ex marito una somma forfettaria di 274mila sterline più 3.900 sterline al mese per il mantenimento della figlia Madison. Su Instagram Brown aveva annunciato di essere riuscita finalmente a comprare casa dopo aver lavorato "dannatamente duro" per più di cinque anni: "Ho guardato le case di tanto in tanto negli ultimi due anni, sapendo che non avevo i soldi per permettermele", ha confidato ancora: "Ma ho semplicemente abbassato la testa, ho lavorato e vissuto in modo frugale ce l'ho fatta".