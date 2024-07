Lo spot D&G mai così hot, Vittoria Ceretti e Theo James da bollino rosso sul gommone: il video rubato

Un gommone tra gli scogli, a pelo d'acqua, e le onde che provano a spegnere i bollenti spiriti a bordo, quelli di Vittoria Ceretti e Theo James, protagonisti di uno spot Dolce & Gabbana girato nei giorni scorsi a Capri. È questa la scena 'rubata' da Chi e lanciata sul suo profilo Instagram.

Il video esclusivo sul set della nuova campagna D&G è bollente: la modella - ex fidanzata di Tony Effe e oggi molto vicina a Leonardo Di Caprio - indossa un bikini triangolo bianco ed è distesa, sopra di lei l'attore e modello inglese - protagonista della serie Netflix The Gentlemen - la bacia con passione, avvolgendola con trasporto. Difficile distinguere tra finzione e realtà, se non fosse per la macchina da presa puntata su di loro e le attrezzature intorno.

Le immagini stanno infiammando i social, scatenando fantasie ma anche tanta ironia. "La voglia di essere Vittoria Ceretti solo per quei per 10 minuti di finzione con Theo James" si legge su X tra centinaia di commenti, e ancora: "Non so chi invidio di più tra i due". Infine c'è chi si è davvero calato nelle parti: "Io dopo il ciak avrei acceso una sigaretta".