Tutti a St. Moritz, meta (preferita) dei vip, da Ilary Blasi (con Bastian e la Hunziker) a Chiara Ferragni

Dove si trovano i principali esponenti del mondo dello spettacolo italiano in questo momento? A St. Moritz. La cittadina svizzera nel cuore delle montagne innevate, infatti, sembra essere la meta preferita dei vip che hanno scelto di trascorrere il lungo weekend dell'Immacolata nelle magiche atmosfere che solo questo luogo incantato sa regalare, specialmente d'inverno quando la città si ricopre di un incantevole manto bianco proprio come sta accadendo adesso. In tantissimi, infatti, hanno optato per un fine settimana sulla neve tra discese sugli sci, pattinate, spa e soprattutto tanto divertimento. Se Ilary Blasi ha aperto le danze con quella che sembrava una fuga romantica con la sua nuova fiamma Bastian e che poi si è trasformata in un weekend mamma-figlia, a raggiungere l'ex letterina c'è stata anche Michelle Hunziker, pronta a godersi un fine settimana da single, dopo l'ennesima rottura con Tomaso Trussardi.

E se sembrava finita qui, a prendere il primo mezzo disponibile da Milano per raggiungere St. Moritz e staccare la testa dopo la finale di X Factor di ieri sera, sono stati anche i Ferragnez. Chiara e Fedez, infatti, dopo lla diretta tv e il mega party per la finale del talent show che ha visto il rapper milanese come giudice per la sesta volta, sono andati a rifugiarsi, senza figli, tra i paesaggi innevati di St. Moritz.

Ilary, intanto, si sta godendo questa (ennesima) vacanza in totale relax all'interno in un hotel extra lusso insieme a Bastian e alla sua figlia più piccola, Isabel, che si è divertita a sciare e pattinare insieme a mamma Ilary e alle sue amiche. Anche la Hunziker non ha aspettato molto prima di raggiungere la Blasi e trascorrere un po' di tempo di qualità tra amiche dopo il tentativo di riavvicinamento malriuscito con Trussardi e, infine, è arrivata anche la Ferragni che ha sfoggiato il suo perfetto outift da montagna con maglia termica e piumino e ha inaugurato, il weekend in montagna, con una bella passeggiata sulla neve e un giro in centro città.

Chi altri raggiungerà questi vip a St. Moritz in questo weekend? Non ci resta che continuare a spulciare Istagram per scoprirlo.