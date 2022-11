"Tu sei Stefano De Martino? E io Belen", invece era davvero lui, la gaffe della tiktoker è esilarante

Se Stefano De Martino dovesse scrivervi durante una live, ci credereste? Molto probabilmente no proprio come ha fatto una ragazza su TikTok che, all'improvviso, si è ritrovata il conduttore televisivo e marito di Belen Rodriguez a scriverle in diretta durante un suo video. Peccato, però, che lei lo abbia ritenuto un fake continuando a prenderlo in giro fino a che, accettando di fare una diretta insieme, ha scoperto che si trattava proprio di De Martino in persona. Un siparietto divertentissimo che ha conquistato tutti e causato l'invidia di tantissime ragazze che avrebbero voluto il vero Stefano De Martino scrivere anche a loro.

"Perché un fake di Stefano De Martino mi ha scritto "Ciao come stai"? - ha esordito la ragazza appena letto il messaggio del presunto Stefano accusandolo, senza neanche pensarci due volte, di essere un profilo falso. "Non sei un fake? Allora io sono Belen Rodriguez", ha poi continuato la ragazza che, però, alla fine ha dovuto ricredersi quando, in diretta, ha potuto guardare con i suoi occhi che la persona in questione era il vero Stefano.

De Martino, infatti, ha sorpreso la ragazza dicendole che era stata l'unica ad aver risposto alla direct con lui e ha colto l'occasione per promuovere il suo nuovo programma tv, Bar Stella, che andrà in onda il prossimo 29 novembre su Rai 2. Una gaffe esilarante che ha subito fatto il giro dei social.