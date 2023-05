Chi sono le 5 star dei reality più ricche d'Italia, da Elettra ad Alice Taticchi

Un nuovo studio ha rivelato le star dei reality italiani che guadagnano di più e i risultati potrebbero sorprenderti. Dalle modelle alle casalinghe e agli ex amanti, Casino Italiani ha scoperto che questi famosi personaggi televisivi italiani stanno guadagnando milioni.

Elettra Lamborghini - €9 Milioni

La prima nella lista delle star piú redditizie dei reality italiani è Elettra Lamborghini, che ha trovato la sua fama negli spettacoli internazionali Super Shore e Geordie Shore all'età di 22 anni. Ha anche continuato ad apparire su Gran Fratello VIP, Ex On The Beach Italia ed è diventata giudice di The Voice Italia.

Nipote del fondatore di Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, si stima che Elettra abbia accumulato circa $ 10 milioni, o X euro, per la sua carriera in reality TV, musica e social media influencer.

Rebeca Di Filippo - €4.5 Milioni

La prossima nella lista delle star dei reality ad alto guadagno è Rebeca Di Filippo, ex studentessa di scienze di Milano, vincitrice della stagione 1 di Love Island Italia insieme a Yevhen Wolf, la coppia ha portato a casa il primo premio di € 20.000.

Sebbene la tanto adorata relazione con Wolf sia finita a causa del suo presunto tradimento, la vincita in denaro era solo il trampolino di lancio per Rebeca, che ora si stima abbia un patrimonio netto che valga fino a € 4,5 milioni.

Alice Taticchi - €4.5 Milioni

Alice Taticchi è diventata famosa quando ha vinto il quarto ciclo di Italia's Next Top Model, e da allora ha sfilato per famosi marchi internazionali come Lancome, Mercedes e l'Oreal, accumulando un patrimonio netto stimato di 4,5 milioni di euro. Prima della sua carriera di successo come modella, Taticchi ha partecipato a concorsi e ha rappresentato l'Italia a Miss Mondo 2009. Ora prospera nel settore, sfilando per grandi case di moda, servizi fotografici di bellezza e campagne pubblicitarie.

Simonetta De Luca - €4 Milioni

Simonetta De Luca ha accumulato il suo patrimonio netto stimato di € 4 milioni con un mix di styling e life coaching. Ha trovato fama, tuttavia, come attrice nei film Venezia (1992) e Necrosis (2009). È poi apparsa nel reality show Real Housewives di Napoli, ed è stata uno dei membri del cast più popolari, favorita dalla sua passione per l'empowerment femminile, in particolare per le madri e le imprenditrici. Ha poi fondato la sua linea di moda, Di Lei Simale.

Jonathan Kashanian - €3.6 Milioni

La star dei reality e personaggio televisivo Jonathan Kashanian ha lavorato come stilista di moda a Milano, prima di apparire nella stagione 5 del Grande Fratello e vincere lo spettacolo con una valanga di voti. Kashanian è poi tornato alle sue radici di moda come esperto e stilista regolare per il talk show italiano, Verissimo, e attualmente lavora come conduttore radiofonico su RTL 102.5. Il suo patrimonio netto stimato arriva a € 3,6 milioni, ed è spesso visto viaggiare verso una serie di destinazioni di lusso sul suo Instagram.

