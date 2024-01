The Kolors a Sanremo 2024, per la prima volta Stash rivela il prezioso consiglio di Maria De Filippi

Dopo il tormentone estivo , che in realtà ancora oggi viene cantato, I The Kolors sono pronti a calcare il palco di Sanremo. Amadeus infatti li ha scelti e la band è in gara, tra i big, con 'Un ragazzo una ragazza'. Loro sono uno dei sette concorrenti del Festival che provengono da Amici, il talent di Maria De Filippi: lo hanno vinto nel 2015. Stash, il frontman, sognava il successo mentre si esibivano nei locali dei Navigli, ma quegli anni sono stati anche molto duri.

Il loro inizio è stato combattuto, suonavano nei locali vestiti in stile british, avevano già la loro identità ma non bastava: "Dentro mi sentivo uno sfigato - ha commentato Stash al settimanale Chi - che voleva fare la rockstar ma che, al mattino seguente, si sarebbe svegliato di nuovo senza un euro. Facevo la musica la sera e poi all'alba andavo al mercato ortofrutticolo a scaricare le casse per pagare l'affitto". Ma poi tutto è cambiato con Amici.

Era la fine del 2014 quando è arrivata la chiamata che i The Kolors hanno saputo giocarsi. A chiamarli per fare il provino di Amici fu Francesco Sarcina "era uno dei professori" e li voleva informare "che stavano facendo i provini delle band perché volevano inserirle nel programma".

Le parole di Maria De Filippi

Così da Milano partirono e andarono a Roma. "Ci travestimmo da quella che secondo noi era una 'band che può essere presa ad Amici', e cantammo brani in italiano tipo In ginocchio da te. Non stava andando benissimo e, allora, visto che avevamo appena composto Everytime dissi: 'Facciamo quella'". E quella decisione ha letteralmente cambiato il loro futuro. "Appena partì la canzone, Maria De Filippi si alzò e mi disse: 'Ti devo tranquillizzare, questa è molto più forte delle cover in italiano. Prima stavate cercando di entrare ad Amici, adesso siete veri. E sappiate che, se entrerete qui, dovrete essere veri, qui vince chi non finge'. Fu la sua carezza al cuore e dissi: 'Lei è la più rock di tutti'".

Dopo qualche puntata, "incontrai Morgan sui Navigli, che mi disse: 'Non avevo capio foste voi, sembrava il video di una band inglese che, per gioco, indossava una maglia di Amici'. Ci stava dicendo che avevamo un'identità e che in ogni contesto saremmo sempre stati noi". Senza i loro look da baronetti e solo con indosso l'arcinota tuta di Amici "ci sentivamo nudi, ma questo ci ha permesso di tirare fuori tutto il resto".

Stash e l'emozione di essere padre

Stash è papà, le sue bambine sono nate la prima il 3 dicembre del 2020 e la seconda il 14 agosto del 2022. Diventare padre gli ha cambiato la vita anche se ha ammesso: "Penso di essere nato per fare il papà". "Anche nella mia comitiva sono quello responsabile, quello che non beve e quindi guida l'auto e accompagna gli amici a casa", ha svelato al settimanale. "Adesso ho due figlie, sono state loro la svolta sentimentale delle mia vita insieme a Giulia, la mia compagna. È stato un miracolo, mi ha fatto capire che sentirsi innamorati della persona che ti ama ti regala un altro tipo di vibrazione, che va oltre i gesti romantici, diventa una cosa reale, che ha a che fare con la tua vita, che la completa, che ti fa riflettere e restare con i piedi per terra. Avere una famiglia mi f interpretare in maniera diversa cose che prima avrei interpretato impulsivamente, mi ha fatto cogliere la parte positiva", ha spiegato il cantante con grande emozione. E quest'anno le sue bambine potranno guardarlo mentre si esibisce sul palco dell'Ariston.