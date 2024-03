Stash: "Ho sofferto di attacchi di panico, avevo perso le speranze nel futuro", poi le lacrime per la figlia Grace

Oggi è uno dei cantanti più di successo in grado di sfornare hit una dietro l'altra. Prima Italodisco tormentone estivo dell'estate 2023 e poi, a Sanremo 2024, Un ragazzo, una ragazza tra i brani più diffusi dalle radio e più ballati su TikTok. Ritornelli che entrano in testa e non riescono più a uscire, una carica di energia e un groove riconoscibilissimo. Parliamo di Stash, il cantante napoletano che si è raccontato in un'intervista molto intima a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Stash ha raccontato dettagli inediti sul suo passato, momenti difficili vissuti quando era uno studente universitario fuori sede a Milano, ha svelato di aver sofferto di attacchi di panico e di avere, per un periodo, perso le speranze nel futuro. All'anagrafe Antonio Alex Stash Fiordispino, il napoletano tra i più noti volti del panorama musicale contemporaneo, ha rivelato che a salvarlo, nel periodo difficile è stata la sua band e, soprattutto, la donna che poi sarebbe diventata sua moglie, Giulia Belmonte.

"Sto vivendo un momento molto bello dal punto di vista emotivo - ha ammesso Stash -. Io penso che un successo in generale è il risultato di tanti fallimenti che possono essere di sconforto ma è grazie ai momenti in cui ti senti perso, è lì che capisci chi sei realmente ed è lì che accade quello switch non avendo più nulla da perdere ed è quello che è successo al nostro percorso. Solo quando sei sincero arrivi alla gente".

Poi, la rivelazione inaspettata, quella di aver sofferto di attacchi di panico.

"La band per me è sempre stata un grande vantaggio perché i momenti brutti li abbiamo vissuti sempre insieme - ha dichiarato Stash -. Dal punto di vista umano mi sono sentito tanto solo, non avevo più speranze nel futuro, non vedevo nel futuro qualcosa di bello, ho sofferto di attacchi di panico quando mi sono trasferito a Milano per fare l'università. Io da solo sono venuto a Brera ed era un mondo diametralmente opposto a quello da dove venivo. Ma lì mi sono responsabilizzato. Poi è arrivata Giulia nella mia vita e mi ha salvato allargando la visuale sulla vita".

Poi le lacrime per la sua bimba Grace dopo aver visto un video dolcissimo dove i due cantavano insieme: "I figli mi hanno dato la quarta dimensione, il "sei bravissimo" di mia figlia vale più di mille dischi di platino. Che papà sono? Divento un bambino come loro quando gioco ma altre volte c'è da dire qualche "no" e non è sempre facile. Sono quei no che innescano quel meccanismo del talento".