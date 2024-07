Stash canta "Karma" con le figlie: il video è dolcissimo

"Più di mille sold-out", queste le parole di Stash a corredo del video pubblicato su Instagram in cui si vede suonare la chitarra e cantare insieme alle figlie "Karma". I tre sono a bordo piscina e si divertono sulle note del tormentone estivo dei The Kolors.

Grace e Imagine - con lo stesso vestito rosso - si abbracciano mentre il papà canta davanti a loro e provano a seguirlo, mentre con i piedini giocano nell'acqua. Una versione acustica e dolcissima, con le voci delle bimbe sullo sfondo. Non è la prima volta che il cantante coinvolge così le sue bimbe, spesso tra le prime ascoltatrici delle canzoni che sforna e soprattutto tra le sue fan più importanti. "La piscina è piena di lacrime dopo questo video" commenta una follower, mentre un'altra si dichiara "innamorata", e ancora: "Cuore pieno".

L'amore con Giulia Belmonte e la nascita delle figlie

Stash è legato da anni alla modella e influencer Giulia Belmonte. Nel 2020 nasce Grace, la primogenita, e due anni più tardi arriva Imagine. La coppia vive a Milano ma per il momento il matrimonio non è nei loro progetti. Chissà, invece, se è in programma un altro figlio…