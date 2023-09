Stash in tv, la figlia lo reclama a casa: "Cosa fai lì?". Il video è tenerissimo

"E tu che stai a fare qui? Dai...". La piccola Grace si avvicina alla televisione e "rimprovera" il padre Stash, che si sta esibendo a Battiti Live, su Italia Uno, con la sua "Italo Disco". È virale il video condiviso da Giulia Belmonte, compagna del cantante napoletano. Oltre diecimila i like alla clip. La piccola, nata nel 2020, è solo la prima figlia della coppia, che poi un anno fa ha avuto anche Imagine. Un momento d'oro per Stash. Non solo le gioie familiari, ma anche quelle musicali: il brano è infatti uno dei più ascoltati dell'estate, tanto da vincere il Power Hits Estate 2023.