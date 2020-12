Stash innamoratissimo della sua Giulia, ma niente nozze: "Non mi piace contrattualizzare un sentimento"

Stash è un compagno e un papà innamorato e felice. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il frontman dei The Kolors ha parlato della figlia Grace, in collegamento con la compagna Giulia Belmonte. Impossibile nascondere la gioia per i due neogenitori. “Mi reputo un bravo papà, almeno in questa prima settimana”, ha detto Stash. La piccola Grace sta facendo passare le proverbiali notti in bianco a papà e mamma e Stash infatti le rimane vicino. “Lui sta sveglio e mi guarda: ‘Mi dispiace che tu stai sveglia e io dormo’”, racconta Giulia.

Stash e Giulia sono molto affiatati e l’arrivo della piccola Grace ha cementato la loro unione. Si può parlare di matrimonio, chiede Silvia Toffanin?

Stash e il matrimonio: "Non mi piace l'idea di contrattualizzare un sentimento"

“Non sono tanto fan del matrimonio”, ammette Stash. “Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento. So che sembra stia dicendo una cosa di estremamente negativo, ma quello che ci è accaduto con Grace, la natura che ci ha fatto questo regalo e ci dice in un certo senso che siamo fatti l’uno per l’altro, è quello il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia. Magari tra dieci anni dico di sì. La festa del matrimonio mi piace, però”. Giulia ride e replica: “Non mi piacciono nemmeno le feste”. Stash scherza. “Qua si vede l’origine napoletana e quella pescarese”.