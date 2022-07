Stash e Giulia Belmonte annunciano il sesso del secondo bebè

Maschietto o femminuccia in casa Stash/Belmonte? Arriva finalmente l'annuncio del cantante dei The Kolors e della sua compagna, la giornalista pescarese Giulia Belmonte, che hanno voluto condividere con i loro fan quale sarà il sesso del loro secondo bebè. Il trentacinquelle e la ventisettenne, infatti, hanno finalmente svelato se, dopo la nascita della primogenita Grace, dovranno appendere davanti casa di nuovo un fiocco rosa oppure azzurro. Dunque, maschio o femmina? Si tratta di una femminuccia! I due, infatti, avranno un'altra bambina e, a detta loro, ne sono felicissimi. Le speranze di Stash si sono dunque avverate. Il cantante aveva dichiarato a Verissimo, durante un'intervista, di sperare di avere un'altra femmnuccia.

“Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice”, ha scritto Stash sulle sue Instagram Stories non avendo paura di mostrare tutta la sua gioia nell'accogliere in casa un'altra femminuccia. E anche la sua dolce metà, Giulia, non ha nascosto le sue emozioni alla scoperta di aspettare un'altra bimba e lo ha fatto pubblicando una foto, in barca, insieme a Stash accompagnata da una dolce dedica alla sua futura secondogenita.

"Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! - sono le parole della Belmonte - Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!"

Giulia Belmonte sull'essere genitori e il corpo post gravidanza

Giulia Belmonte, in dolce attesa della sua seconda bimba con Stash, ha affrontato diverse volte il tema della genitorialità rivelando che dopo i figli, inevitabilmente, le priorità cambiano così come il rapporto di coppia, specificando, però, che se i genitori sono complici e felici prima dei figli, lo saranno sicuramente anche dopo, nonostante i cambiamenti. E, restando sul tema dei cambiamenti, la Belmonte non ha avuto paura di parlare di come il corpo delle donne cambia dopo un figlio e anche questo è inevitabile. "A me, però, piace così" ha specificato la ventisettenne, "e se penso a quello che questo corpo mi ha regalato non posso che ringraziarlo, anche se ha ualche smagliatura in più. Guardo mia figlia e il mio pancione e penso, ma che mi importa di qualche chilo in più".

Stash e Giulia Belmonte, la storia del loro amore

Era il 3 dicembre 2020 quando nasceva Grace, la primogenita di Stash e Giulia Belmonte ed erano passati solo 12 mesi dal loro primo incontro. La modella e il leader dei The Kolors, infatti, si sono incontrati per la prima volta nel 2019 grazie ad alcuni amici in comune. In pochissimi mesi i due hanno subito capito di essere fatti l'uno per l'altra e, durante il lockdown, è arrivata la notizia che sarebbero diventati genitori di una bellissima bambina che avrebbero chiamato Grace. Oggi, a distanza di due anni, arriverà un'altra piccolina nella loro vita.