Stash ‘papà Natale’: l’esilarante video con Giulia Belmonte e la figlia neonata

Primo Natale da papà per Stash, protagonista di un video che ha regalato ai fan lo scorcio della gioia di trascorrerlo insieme alle donne della sua vita, ovvero la compagna Giulia Belmonte e la piccola Grace nata il 3 dicembre scorso.

Insieme a loro, il leader dei The Kolors compare nel breve filmato che lo mostra prima intento a ‘tramutare’ in perfette comparse natalizie mamma e figlia alle sue spalle, poi imbracciare la chitarra per dedicare una performance natalizia alle sue fan più appassionate, incantate dallo spettacolo di un papà meraviglioso che, con tanto di cappello rosso e fiocco di ordinanza, suona per loro davanti all’albero addobbato a festa.

“Buon Natale dai noi tre”, scrive il leader dei The Kolors e “Siete meravigliosi” risponde qualcuno, conquistato dal video che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di apprezzamenti quale specchio del momento magico vissuto dai due giovani e innamoratissimi neogenitori.

(Di seguito il video postato da Stash dei The Kolors)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia d’amore tra Stash e Giulia Belmonte

Stash e Giulia Belmonte - modella e giornalista tv di 25 anni - sono fidanzati da un anno e mezzo. Lo scorso 3 dicembre sono diventati genitori di Grace che ha rafforzato un’unione che, almeno per ora, non contempla le nozze.

“Non sono tanto fan del matrimonio”, ha ammesso Stash in una recente intervista a ‘Verissimo’: “Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento. So che sembra stia dicendo una cosa di estremamente negativo, ma quello che ci è accaduto con Grace, la natura che ci ha fatto questo regalo e ci dice in un certo senso che siamo fatti l’uno per l’altro, è quello il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia. Magari tra dieci anni dico di sì. La festa del matrimonio mi piace, però”.