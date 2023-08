Stash canta Italodisco davanti alle figlie, la reazione è esilarante: il video

I rivali sulla scena musicale sono parecchi, ma arrivati ad agosto possiamo tranquillamente confermare che "Italodisco" è il vero tormentone dell'estate. Dai social alle discoteche, in radio, sulle spiagge, chiunque canta e balla sulle note della canzone estiva firmata The Kolors.

Stash, però, il vero successo se lo gode a casa. In un video pubblicato su TikTok, infatti, il frontman del gruppo suona il pezzo con la chitarra in salotto, davanti alle figlie Grace, di 2 anni, e Imagine, che tra pochi giorni compirà 1 anno. La reazione delle bambine è esilarante: ridono, ballano, urlano di gioia, contagiando il papà (e non solo) con il loro entusiasmo. "E se piace anche a loro" scrive Stash, adesso definitivamente convinto di aver fatto un gran bel pezzo.

Un grande cantante, ma soprattutto uno "straordinario papà" fanno notare in molti tra i commenti. E qualcuno gli fa notare: "Hai il più bel pubblico che si possa avere".