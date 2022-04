Stash di nuovo papà: "Spero sia femmina". E parla del matrimonio con Giulia

(Stash si racconta a Verissimo)

"È bellissimo. Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a nuove emozioni, ci sentiamo veramente miracolati": inizia così l'intervista rilasciata a Verissimo da Stash, pronto a diventare padre per la seconda volta a distanza di poco meno di due anni dall'arrivo di Grace. Il cantante, attualmente giudice di Amici, non ha nascosto il suo desiderio di stringere tra le braccia un'altra femminuccia: "Da quando ho saputo che Grace sarebbe stata una bambina, già da quell'istante si è instaurato qualcosa di magico" ha spiegato a Silvia Toffanin che ha indagato sulla possibilità che dopo la nascita della bimba (o bimbo) coronerà il suo amore per Giulia Belmonte con le nozze.

Stash, niente matrimonio con Giulia (per ora)

Stash ha confidato quanto per lui e Giulia Belmonte questo sia un momento pieno di felicità. Una gioia che però non ha in programma il matrimonio: "Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento" ha confidato il cantante per cui la certezza, al momento, è di volere altri figli, di sognarsi papà di una famiglia numerosa.

Quanto alla compagna: "Giulia è fantastica e sta benissimo", ha aggiunto: "È una donna straordinaria per la forza che ha. È stato un miracolo anche aver conosciuto lei".