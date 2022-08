Stash di nuovo papà, è nata la seconda figlia: Imagine Fiordispino

Stash è diventato papà per la seconda volta. A distanza di quasi due anni dalla primogenita Grace, il cantante leader dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte sono diventati di nuovo genitori di una bimba, protagonista di un post che ha condiviso la loro gioia con i follower. A renderlo noto sono stati proprio i genitori che hanno annunciato così anche il nome della loro seconda bambina: Imagine Fiordispino.

L'annuncio della seconda gravidanza di Giulia Belmonte

"Già ti sentiamo... E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo". Così Stash, 34 anni, ha annunciato l'arrivo del secondo bebè ad aprile scorso, con la foto di una chitarra su cui è stata appoggiata una ecografia. Stessa fotografia condivisa da Giulia Belmonte, giornalista 27enne a cui il musicista è legato da circa quattro anni. La gioia per l'arrivo della seconda figlia è stata spesso condivisa con i follower attraverso i canali social, ma anche con le dichiarazioni televisive che hanno messo in luce l'emozione della nuova paternità. "Essere genitori ci sta aprendo gli orizzonti a nuove emozioni, ci sentiamo veramente miracolati" aveva detto Stash, al secolo Antonio Fiordispino, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Il desiderio è sempre stato che anche il secondo bebè fosse una femminuccia e così è stato: "Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice" le parole dell'annuncio scritto poco più di un mese fa a cui anche la futura mamma bis aveva aggiunto la sua emozione raccontata con un recente post anche da Stash: "Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione" aveva confidato, "Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione".

La storia d'amore di Stash e Giulia Belmonte

L'amore tra Stahs e Giulia va avanti da circa quattro anni. Lei è modella, giornalista ed influencer 27enne. La loro love story è stata tenuta al riparo dai riflettori fino all'annuncio della prima gravidanza, quando nascondere un segreto così dolce è stato impossibile. "Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda", ha confidato tempo fa Stash.

Al momento il matrimonio non è tra i programmi della coppia: "Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento" le parole del cantante per cui la certezza, al momento, è di volere altri figli e di sognarsi papà di una famiglia numerosa.