"Il pancione crea dipendenza": il racconto di Stash, pronto a diventare di nuovo papà

Manca davvero poco alla nascita della seconda figlia di Stash, al secolo Antonio Fiordispino. Il cantante dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte stanno vivendo questo periodo estivo nella dolce attesa della bambina che allargherà la loro famiglia, già arricchita dall'arrivo della primogenita Grace poco meno di due anni fa.

Mentre il lieto evento si fa imminente, Stash continua a tenere i suoi concerti per l'Italia insieme alla sua band. E proprio a ridosso dell'ultimo viaggio che lo ha tenuto lontano dalla compagna, il cantante ha condiviso con i follower l'emozione che sta precedendo questa nascita, vissuta con maggiore ansia ancor più perché fisicamente distante dalla famiglia. "In questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti… ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro, quindi sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!)" ha esordito nel post che ha condiviso la gioia emozionante di diventare papà per la seconda volta.

Stash: "Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza"

Stash ha proseguito descrivendo il suo modo di vivere l'attesa da papà, raccontata come "la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale" quando finalmente è tornato a casa dalle sue "donne" e ha potuto accarezzare il pancione di Giuia: "Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare", ha confidato il cantante, nel pieno di una gioia che lo sta travolgendo sul piano professionale e privato.

Quasi 60mila i like ottenuti dalla riflessione sulla paternità da parte dei fan, tra cui la stessa Giulia Belmonte che ha commentato con il più dolce dei "Vi amo" per il padre delle sue figlie.

Stash e Giulia Belmonte, la storia del loro amore

Era il 3 dicembre 2020 quando nasceva Grace, la primogenita di Stash e Giulia Belmonte ed erano passati solo 12 mesi dal loro primo incontro. La modella e il leader dei The Kolors, infatti, si sono incontrati per la prima volta nel 2019 grazie ad alcuni amici in comune. In pochissimi mesi i due hanno subito capito di essere fatti l'uno per l'altra e, durante il lockdown, è arrivata la notizia che sarebbero diventati genitori di una bellissima bambina che avrebbero chiamato Grace. Oggi, a distanza di due anni, arriverà un'altra piccolina nella loro vita.