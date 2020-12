Stash è diventato papà: "È nata Grace, sembro un cretino"

Stash è diventato papà. Il cantante, frontman dei The Kolors, lo ha annunciato su Instagram subito dopo il parto, condividendo una foto insieme alla compagna, Giulia Belmonte: "È appena nata Grace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell'ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri". E poco dopo tra le storie: "È la cosa più bella del mondo".

Sono tanti i messaggi che stanno arrivando a Stash da parte di fan, amici e colleghi. Tra loro anche Riki, che lascia un commento pieno d'affetto: "Mi sono svegliato con il tuo messaggio di stamattina. Meriti di essere così felice". E la felicità gli si legge davvero negli occhi ad Antonio Fiordispino - vero nome del cantante - innamoratissimo di Giulia e ora anche di Grace, la loro prima figlia.

Stash e l'amore con Giulia Belmonte

Stash e Giulia - modella e giornalista tv di 25 anni - sono fidanzati da un anno e mezzo. L'artista ha raccontato questa estate a Chi come è nato il loro amore: "Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda". E oggi è anche la madre di sua figlia.