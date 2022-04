Stash sarà padre per la seconda volta: "Un miracolo"

"Già ti sentiamo... E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo". Così Stash, frontman dei The Kolors e giudice ad Amici, annuncia che diventerà padre per la seconda volta grazie all'amore per Giulia Belmonte, giornalista. Un anno e mezzo fa la nascita di Grace, la primogenita. L'annuncio su Instagram.

"E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie", si legge ancora nel post. In cui viene immortalata una chitarra su cui è appoggiata una ecografia. La stessa fotografia è stata poi condivisa da Giulia. Oltre ventimila i like al post, con auguri arrivati da gente comune e colleghi dello spettacolo. In prima fila a mandare il loro affetto ci sono i colleghi con cui Stash condivide lo studio di Amici. Su tutti, i ballerini Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli (anch'essi in dolce attesa).

Nessun dettaglio aggiunto circa il mese di gravidanza di Giulia, né Stash e la compagna hanno voluto rivelare per ora il sesso e il nome del bebè. L'intenzione è quella di condividere una gioia così grande col pubblico che segue la coppia da tempo. L'immagine della ecografia è stata immortalata però nel corso del primo trimestre e questo è certamente un riferimento. La scorsa estate il battesimo di Grace, nata a dicembre del 2020 e battezzata lo scorso luglio con una spettacolare cerimonia ad Amalfi.

L'amore tra Stahs e Giulia, invece, va avanti da circa quattro anni. Lei è modella, giornalista ed influencer 27enne. La loro love story è stata tenuta al riparo dai riflettori fino all'annuncio della prima gravidanza, quando nascondere un segreto così dolce è stato impossibile. "Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda", ha confidato tempo fa Stash. Oggi la famiglia si allarga ancora.