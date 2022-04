Pasquetta di lusso per Stash: eccolo a Capri con famiglia. Le foto, tra terme e mare

Un legame indissolubile quello di Stash con la Costiera. Qui due anni fa battezzò la figlia e qui torna per trascorrere una Pasquetta all'insegna del relax insieme alla figlia Grace e alla compagna Giulia Belmonte, incinta dal loro secondo figlio. Siamo a Capri, precisamente, dove la famiglia si diverte ad immortalare via social giornate da sogno. Da colazioni in prestigiosi locali della piazzetta fino ai pomeriggi in spa.

Messo da parte il Covid - che lo ha costretto a restare assente ad "Amici", talent show di cui è giudice - Stash approda con la famiglia nel blu di Capri. Le foto sono mozzafiato. Siccome il buongiorno di vede dal mattino, si parte dalla colazione, che è già super confortevole: cornetti, cappuccini e marmellata sono infatti serviti in una sala dotata di una meravigliosa vetrata che dà sul giardino antistante, curato nei minimi dettagli. Una ricarica di energia per una giornata di relax totale.

Ad attirare l'attenzione è poi, in particolare, la gita familiare ai Faraglioni, col cantante che si diverte a spupazzare la sua piccolina. Poi è tempo di una passeggiata sul lungomare e di un paio di ore nella spa della struttura in cui la coppia ha scelto di soggiornare.

Insomma, una vacanza da favola che si incastra appieno nel periodo d'oro del cantante napoletano. Mentre la carriera prosegue a gonfie vele, tra musica e tv, anche il versante privato è sempre più pieno: proprio in queste settimane, infatti, il 34enne ha annunciato di aspettare il secondo bebè insieme alla compagna. "Un nuovo miracolo", lo ha definito. Un miracolo che arriva a due anni dalla nascita della prima figlia, Grace, venuta al mondo a dicembre del 2020. "Spero che sia femmina", ha confidato l'artista. Che però, al momento, non pensa al matrimonio con la sua Giulia, con cui fa coppia da tre anni: "Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà", ha dichiarato in merito.