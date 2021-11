Papà suona, la piccola balla: non perdetevi la serenata di Stash alla figlia (VIDEO)

A giugno del 2020, prima di diventare papà, Stash già si divertiva a suonare per la sua Grace, ancora nel pancione della mamma. Adesso che la bambina ha quasi un anno (spegnerà la prima candelina il 3 dicembre), suona la stessa canzone davanti ai suoi occhi e la scena è irresistibile: il frontman dei The Kolors è pazzo di gioia alla chitarra, mentre la piccola balla e lo guarda ipnotizzata.

Un video che fa il pieno di like e commuove, destinato a diventare virale proprio come quello dell'anno scorso. Padre e figlia sono bellissimi e guardarli è una carezza sul cuore. Buon sangue non mente, Grace sembra aver ripreso la stessa energia del papà e chissà appena inizierà a parlare quale sarà la prima canzone che Stash le insegnerà a cantare. Si preannunciano grandi duetti.

Stash papà

L'ultimo anno è stato pieno di emozioni per Stash, che da quando è arrivata Grace nella sua vita sta scoprendo sensazioni del tutto nuove. Un "cretino" - così si è definito il giorno della nascita di sua figlia - "per la gioia ed euforia che sto provando". E ogni giorno prova qualcosa in più, insieme alla compagna Giulia Belmonte, davanti alla loro bambina che cresce ed è il frutto più bello del loro amore.

Stash e l'amore con Giulia Belmonte

Stash e Giulia - modella e giornalista tv di 26 anni - sono fidanzati da quasi tre anni. L'artista ha raccontato in un'intervista come è nato il loro amore: "Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda". E oggi è anche la madre di sua figlia.