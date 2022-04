Giulia fa l'ecografia, il cantante Stash balla nello studio medico: il video

"E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie". Così Stash nella giornata di ieri ha annunciato l'arrivo del secondo figlio (o seconda figlia, ancora non è dato sapere). Una comunicazione tenuta fino ad oggi riservata da lui e dalla compagna Giulia Belmonte, che però oggi ci tengono a gridare tutta la loro gioia. Ne è emblema un video condiviso dalla coppia in queste ore, quello in cui il cantante napoletano balla sulle note del battito cardiaco del bebè che arriverà nel corso di una ecografia.

Pochi secondi di clip che però bastano a raccontare quanto Stash non stia più nella pelle di conoscere il secondogenito dopo Grace, nata nel dicembre 2020. Nelle immagini, vediamo Giulia sdraiata sul lettino, il medico che esegue l'ecografia e Stash che batte il pugno in aria. Risate tra i presenti. "Non vediamo l'ora di abbracciarti", aveva aggiunto ieri l'artista 34enne. Con Giulia l'amore è cominciato ormai quattro anni fa. Una storia tenuta riservata fino a quando è stato possibile, ovvero fino a quando il pancione della ragazza, di professione giornalista ed influencer, non è cominciato a crescere e celare il "dolce segreto" era a quel punto impossibile. Adesso il bis.