Stash canta in barca per la figlia Grace, il video fa il pieno di like

Il cantante dei The Kolors si esibisce in un'interpretazione speciale per la bambina di 7 mesi, avuta dalla compagna Giulia Belmonte

Dopo il concerto a Cassino di ieri sera, Stash ha improvvisato una esibizione privata per una spettatrice speciale: si tratta della figlia Grace, avuta sette mesi fa dalla compagna Giulia Belmonte. A raccontarlo è lo stesso cantante e giudice di Amici su Instagram, dove condivide un video voce più chitarra della serenata organizzata in mezzo al mare per la sua bambina. Location è Amalfi, in Costiera Amalfitana.

La serenta per Grace

Nella clip, condivisa da Stash e Giulia sui socia, vediamo la piccola in braccio alla mamma mentre papà, dall'altro lato della barca, intona Cabriolet Panorama, la hit dell'estate firmata dal suo gruppo musicale. Grace, dal canto suo, balla a tempo. Oltre trentamila i like in poche ore.

Il battesimo di Grace (firmato DeG) e il caso della lite in aeroporto

La Costiera è una delle mete preferite da Stash e compagna. Qui, e precisamente a Ravello, la coppia ha battezzato il 5 giugno la piccola Grace. Il rito è stato documentato sui social e firmato da Dolce e Gabbana sia negli abiti dei genitori che della piccolina.

Giornate di serenità per la famigliola dopo il caso mediatico che ha convolto il frontman dei The Kolors e la compagna qualche settimana fa, quando i due hanno denunciato un episodio di inefficienza presso l'aeroporto di Pescara, per poi ricevere in replica la risposta della stessa struttura. Stash era arrivato a parlare di "angherie" subite dalla piccola Grace per l'attesa vissuta e per la mancata partenza della compagna su un volo per Milano Linate, ma lo scalo aveva replicato mettendo a tacere ogni accusa.

Il video