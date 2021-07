Harry e William davanti alla statua di Lady Diana: "Ricorderà il suo amore"

La statua in onore di Lady Diana è stata inaugurata a Kensington Palace oggi, giorno del suo 60esimo compleanno. "Mostrerà il suo carattere gioioso" avevano lasciato trapelare le fonti vicine alla famiglia reale prima che fosse mostrata al pubblico, dettaglio che adesso è reso manifesto con la prima foto della scultura postata sui profili social. La compianta principessa è stata raffigurata insieme due bambini, un maschietto e una femminuccia, e la presentazione dell’omaggio a corredo dello scatto è firmato dai suoi figli William e Harry, ritratti davanti all’opera.

"Oggi, in quello che sarebbe stato il 60° compleanno di nostra Madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l'hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando in meglio innumerevoli vite", si legge a corredo dell’immagine: "Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità".

"Grazie a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e ai loro team per il loro eccezionale lavoro, agli amici e ai donatori che hanno contribuito a far sì che ciò accadesse e a tutti coloro che nel mondo mantengono viva la memoria di nostra madre", conclude il messaggio dei principi, vicini ma distanti per l’evento che molti sperano possa essere l’occasione di una vera riconciliazione.

William e Harry, incontro privato lontano dalle telecamere?

L’inaugurazione della statua della principessa Diana Spencer si configura come il momento giusto per avviare una riconciliazione tra William e Harry dopo l'esplosiva intervista a Oprah Winfrey che ha scavato un solco fra il secondogenito di Carlo e il resto della famiglia e aggravato le tensioni provocate dalla decisione di abbandonare i doveri reali. Nulla, però, è certo, considerate anche le indiscrezioni che nei giorni scorsi raccontavano di una lite furibonda avvenuta durante i funerali del nonno Filippo.

Intanto i beninformati raccontano che i due fratelli avranno dopo la cerimonia un incontro privato che potrebbe sortire conseguenze ancora non note. Harry, ormai residente negli Stati Uniti, è arrivato venerdì scorso in Gran Bretagna e ha trascorso la quarantena nel cottage di Frogmore. La moglie Meghan è rimasta nella magione californiana di Montecito assieme ai figlioletti Archie, due anni, e la piccola Lilibet Diana che non ha ancora compiuto un mese.