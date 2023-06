Stefania Orlando addolorata per la morte della sua cagnolina: il messaggio dell'ex marito

Stefania Orlando ha sperato fino all'ultimo che Margot, la sua amata cagnolina, si salvasse. Ieri aveva condiviso tra le storie Instagram un video in cui erano al pronto soccorso veterinario per un edema polmonare, ma né l'ossigeno né le altre cure sono servite. Margot non ce l'ha fatta.

"Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola, tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all'ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore" ha scritto la conduttrice in un lungo post dedicato all'inseparabile chihuahua, dove ripercorre il loro pezzo di vita insieme: "Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d'amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa e invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi. Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto - si legge ancora nel post - il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire. Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola".

Tanti i messaggi di affetto che Stefania Orlando sta ricevendo. "Se hai bisogno, ci sono" le ha scritto Tommaso Zorzi, mentre Francesco Oppini - anche lui conosciuto al Gf Vip e con cui è nata una bella amicizia - ha provato a consolarla ricordandole la vita felice che hanno vissuto insieme. Tra i commenti al post non passa inosservato quello dell'ex marito, Simone Gianlorenzi, legatissimo a Margot: "Amore mio infinito". Con queste parole e un cuore spezzato, il musicista ha voluto esprimere la sua vicinanza a Stefania Orlando ed è certamente quello che più di chiunque altro riesce davvero a comprendere il suo dolore e a condividerlo.

