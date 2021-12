Stefania Orlando dimagrita in tv: i veri motivi della crisi col marito

(Nel video in alto, le parole di Stefania Orlando sulla crisi col marito)

Il primo colpo d'occhio che Silvia Toffanin ha dell'ospite Stefania Orlando è il suo dimagrimento. Ospite oggi di Verissimo, infatti, la conduttrice appare più magra rispetto ai tempi della partecipazione del Grande Fratello Vip, in primavera, e non si sottrae dallo spiegarne le ragioni: una crisi importante una volta uscita dalla Casa di Cinecittà ha comportato un periodo difficile accanto al marito Simone Gianlorenzi, e solo oggi Stefania è pronta ad addossarsi le colpe.

Com'è noto, Stefania è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Peccato però che, mentre la sua fama andava ampliando la sua platea, tra musica e tv, il matrimonio andava in pezzi. Colpa, dice oggi, di un egoismo che ha scoperto dentro di sé e che non aveva mai sperimentato. Insomma, se c'è stata una causa scatenante della maretta con Simone, è stata lei stessa, o meglio la difficile depressione vissuta: "E' stato difficile. Ho fatto prestissimo ad abiturarmi dentro alla Casa, ma riappropriarmi della mia vita è stato difficile. La prma volta nella vita avevo assaporato la possibilita di non aver responsabilita e di essere egoista. Questo egoismo lo riconosco solo ora".

Una crisi che non ha coinvolto esclusivamente il marito, ma anche altre persone che le erano vicine. "Avevo un senso di rifiuto nei confronti di tutte le persone che amavo, anche di mio marito - sostiene ancora - Non che avessi qualcosa nei suoi confronti, o che non lo amassi più, ma non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima. Ero chiusa a riccio".

Così Simone ha aspettato Stefania

L'amore però è stato più forte di tutto. Legati da tredici anni, da quel matrimonio in spiaggia celebrato a Roma alla presenza di tanti vip, i due hanno riscoperto complicità grazie alla pazienza di lui, di professione musicista, che è stato capace di aspettarla. "E' l'unica persona che mi ha sempre capita, e quindi avevo questo forte senso di colpa nei suoi confronti, ma non lo ammettevo neanche a me stessa. Lui ha saputo aspettare senza premere sull'acceleratore. Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente dalla Casa ma doveva ancora tornare spiritualmente. E poi sono tornata riprendendo tutto in mano".

In molti sui social ancora le fanno pesare differenza d'età col marito. "Il problema è più loro - risponde Stefania - più fanno così, più io mi sento forte. E spesso sono donne. O molto giovani, che pensano che a 30 anni sono anziane, oppure coetanee che hanno rinunciato evidentemente a continuare a vivere e che vogliono che anche io decida di deporre in qualche modo il tacco al chiodo".

Stefania diventerà mamma?

E quanto al desiderio di diventare mamma? "Per adottare un bambino penso sia tardi ma mi piace aiutare ragazzi e ragazze in età adolescenziale che possono avere problemi con le loro famiglie per motivi economici o di disagio". Non è insomma nelle intenzioni di Stefania e Simone l'idea di avere un figlio, ma il sogno è quello di continuare a camminare mano per la mano per casa come "fanno i miei genitori", racconta Stefania.